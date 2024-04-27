Cesur kadın siyonist baskısını umursamadı! Büyük ihtimal bunu yaptığım için kovulacağım

ABD'de Columbia Üniversitesinde geçen hafta başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterileri, polis müdahaleleri, gözaltı ve uzaklaştırma tehditlerine rağmen devam ediyor.

Columbia Üniversitesinde öğrencilerin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham oldu.

ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlattı.

“Kovulma ihtimalim oldukça yüksek”

Indiana Üniversitesi Dekan Yardımcısı Elizabeth Dunn, gözaltıların ardından ağlayarak protestocu öğrencilere katıldı. Dunn, “Kovulma ihtimalim oldukça yüksek" diyerek Yahudi lobisinin gücüne dikkat çekti.

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