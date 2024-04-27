  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koltuğu bırakan Akşener Kennedy'nin sözüyle veda etti

Türk firmaya da borçlandılar! O ülkede Enerji Bakanı istifa etti

Japon yetkililer harekete geçti! Fuji Dağı’na önlem

Dostluk böyle işte! Kanserli arkadaşa verilen destek göz yaşarttı

Hamas’tan flaş açıklama! Ateşkes anlaşmasında gelişmeyi duyurdular: İsrail’den yanıt aldık

Dünyanın seyrini değiştirmişti! O ülke, dev gemiyi apar topar Türkiye’ye sattı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

e-muhtıranın üzerinden 17 yıl geçti! Erdoğan dik durdu cuntacılar savruldu

Ünlü giyim devi iflas etti! 16 mağazasını kapatıyor, 1400 kişi maalesef işsiz kalacak

CHP’li belediyelerde işçi kıyımına devam

Bir dönem Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi! Aydın Ünal, o ismi hedef aldı: Yerli yersiz havlayan köpek
Dünya Cesur kadın siyonist baskısını umursamadı! Büyük ihtimal bunu yaptığım için kovulacağım
Dünya

Cesur kadın siyonist baskısını umursamadı! Büyük ihtimal bunu yaptığım için kovulacağım

Yeniakit Publisher
2024-04-27 19:32:00 -

ABD'de Gazze için başlatılan üniversite gösterileri devam ediyor. Indiana Üniversitesi Dekan Yardımcısı Elizabeth Dunn, gözaltıların ardından ağlayarak protestocu öğrencilere katıldı.

ABD'de Columbia Üniversitesinde geçen hafta başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterileri, polis müdahaleleri, gözaltı ve uzaklaştırma tehditlerine rağmen devam ediyor.

Columbia Üniversitesinde öğrencilerin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham oldu.

ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlattı.

“Kovulma ihtimalim oldukça yüksek”

Indiana Üniversitesi Dekan Yardımcısı Elizabeth Dunn, gözaltıların ardından ağlayarak protestocu öğrencilere katıldı. Dunn, “Kovulma ihtimalim oldukça yüksek" diyerek Yahudi lobisinin gücüne dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adalet Bakanı Tunç'tan İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki

Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki

Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı
Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

Gündem

Biden, İsrail’e verdiği desteğin bedelini ödüyor! Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı

Kim utanmıyorki? Eski ABD'li askerden İsrail itirafı!
Kim utanmıyorki? Eski ABD'li askerden İsrail itirafı!

Gündem

Kim utanmıyorki? Eski ABD'li askerden İsrail itirafı!

Kudurmuş İsrail’den yeni alçaklık! Tüm dünyaya duyurdular! Vay namussuzlar vay
Kudurmuş İsrail’den yeni alçaklık! Tüm dünyaya duyurdular! Vay namussuzlar vay

Dünya

Kudurmuş İsrail’den yeni alçaklık! Tüm dünyaya duyurdular! Vay namussuzlar vay

Hamas’tan flaş açıklama! Ateşkes anlaşmasında gelişmeyi duyurdular: İsrail’den yanıt aldık
Hamas’tan flaş açıklama! Ateşkes anlaşmasında gelişmeyi duyurdular: İsrail’den yanıt aldık

Gündem

Hamas’tan flaş açıklama! Ateşkes anlaşmasında gelişmeyi duyurdular: İsrail’den yanıt aldık

8'i çocuk, 15 Filistinli hayatını kaybetti! İsrail yine sivilleri vurdu
8'i çocuk, 15 Filistinli hayatını kaybetti! İsrail yine sivilleri vurdu

Dünya

8'i çocuk, 15 Filistinli hayatını kaybetti! İsrail yine sivilleri vurdu

Bakan Özhaseki'den İsrailli Bakan'a tepki
Bakan Özhaseki'den İsrailli Bakan'a tepki

Gündem

Bakan Özhaseki'den İsrailli Bakan'a tepki

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23