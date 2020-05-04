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Aktüel

Çeşme’de sokağa çıkma kısıtlamasında 18 kişiye ceza

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 kişiye 31 bin 878 lira para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:34:50 -
Çeşme’de sokağa çıkma kısıtlamasında 18 kişiye ceza

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 kişiye 31 bin 878 lira para cezası kesti.


Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00’te başlayan ve 3 Mayıs Pazar günü saat 24.00’te sona eren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 kişiye idari işlem yaparak 31 bin 878 lira para cezası kesti. Edinilen bilgiye göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununu ihlal eden 9 kişiye idari işlem yapılarak 3 bin 150’şer lira para cezası, 9 kişiye de 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu uyarınca idari işlem yapılarak 392’şer lira para cezası kesildi.

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