Çeşme polisinden minik Ada’ya doğum günü sürprizi

İzmir’in Çeşme ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kronik astım hastası 9 yaşındaki çocuğa, polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde yaşayan Raziye Yıldırım, 155 Polis İmdat hattını arayarak 9 yaşındaki kızı Ada’nın korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığını ve kronik astım hastası olduğunu belirterek, doğum gününü kutlayamadıklarını söyledi. Babası Çeşme Belediyesinde işçi olarak olarak çalışan ve iki ablasından birinin kanser, diğerinin ise kalbi delik olduğu öğrenilen Ada için polis ekipleri harekete geçti. Gelen isteği Çeşme Emniyet Müdürlüğüne vekalet eden Erdem Beken’e bildiren Çeşme polisi, onay aldıktan sonra minik Ada için doğum günü pastası aldı. Pasta ile birlikte Yıldırım ailesinin kapısına giden polisler, minik Ada’nın doğum gününü kutladı. Pastanın üzerindeki mumları üfledikten sonra polislere teşekkür eden Ada, çok mutlu olduğunu söyledi.