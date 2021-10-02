Osmanlı mutfağından gelen ve mercimek çorbasına benzeyen Çeşm-i Nigar çorbası soğuk havalarda lezzetli tadıyla içinizi ısıtacak. Şimdiden afiyet olsun.

Tarifi için malzemeler

1 bardak kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı un

Yarım bardak zeytinyağı

1, 5 litre su

Tuz

Terbiyesi için malzemeler:

1 yumurta sarısı

Yarım bardak süt

1 limon suyu

1 çorba kaşığı tereyağı

Kuru nane

Toz kırmızıbiber

Pul biber

Bardak ölçüsü 200 ml

Tarifi Nasıl Yapılır?

Kuru soğanları yemeklik şeklinde doğrayın. Soğanları zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ekleyip karıştırın. Suyu ilave ettikten sonra yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri yumuşayıncaya kadar pişirin. Bir kasede yumurta sarısını, limon suyunu ve sütü çırpın. Blenderden geçirdiğiniz çorbaya yaptığınız karışımı ekleyin. Kaynayana kadar sürekli karıştırın. Sosu için tereyağında nane, kırmızıbiberi, pul biberi karıştırın ve kavrulunca çorba ile buluşturun. İsteğe göre tuz ekleyin. Çorbanız hazır.