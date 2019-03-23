Cesetler, buzlar eridikçe meydana çıkıyor Everest Dağı’nda buzlar eridikçe, zorlu tırmanışta yaşamını yitirenlerin cesetleri gün yüzüne çıkıyor. Mayıs ayında yapılacak olan tırmanışlarda daha çok ceset bulunacağı tahmin ediliyor.

Dünyanın 8 bin 848 metrelik zirvesi Everest Dağı’nda şimdiye kadar tırmanış sırasında yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.. Ancak çetin hava şartları nedeniyle hayatını kaybedenlerin üçte ikisinin cesetlerine erişilemiyordu. Daha çok bulunacağı bekleniyor Soğuk nedeniyle bozulmadan duran cesetlerin çoğu tesadüf eseri bulunabiliyordu. Ancak küresel ısınma nedeniyle kar kalınlığı azaldıkça, her hafta yeni cesetler bulunuyor. 1 Mart- 31 Mayıs arasına denk gelen tırmanış sezonunda daha çok ceset bulunması bekleniyor.

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