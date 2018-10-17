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Ceset sanılan cisim yunus ölüsü çıktı

Zonguldak'ta deniz üzerinde ceset olduğu iddiası üzerine botla açılan sahil güvenlik ekipleri, bunun yunus ölüsü olduğunu tespit etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:17
Ceset sanılan cisim yunus ölüsü çıktı

Olay, saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Semti açıklarında meydana geldi. Su üstünde bir cismin hareketsiz olduğunu görenler, ceset olabileceğinden şüphelenerek polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri, botla denize açılarak cismin yanına ulaştı. Yapılan incelemede bunun yunus ölüsü olduğu tespit etti. Yunus ölüsü, sopa ve halat yardımıyla Kapuz sahilinden karaya çıkartıldı.

ZONGULDAK ACIKLARINDA CESET SANILAN CISIM, YUNUS OLUSU CIKTI. SAHIL GUVENLIK EKIPLERI YUNUS OLUSUNU KARAYA CIKARTTI.FOTOGRAF-AYTAC OZTURK-ZONGULDAK-DHA

ZONGULDAK ACIKLARINDA CESET SANILAN CISIM, YUNUS OLUSU CIKTI. SAHIL GUVENLIK EKIPLERI YUNUS OLUSUNU KARAYA CIKARTTI.FOTOGRAF-AYTAC OZTURK-ZONGULDAK-DHA

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:17
  1. Zonguldak
  2. Yunus ölüsü
  3. yunus balığı

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