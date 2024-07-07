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Dünya Ceset bile var! Everest dağında bile neler bulundu neler
Dünya

Ceset bile var! Everest dağında bile neler bulundu neler

Yeniakit Publisher
2024-07-07 16:04:00 - 2024-07-07 16:05:37
Ceset bile var! Everest dağında bile neler bulundu neler

Nepal hükümeti tarafından, Everest dağında yapılan temizlik çalışmasında bu yıl 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet temizlendi.

8848 metre yükseliğindeki Everest Dağı'nın zirvesine yakın bir Şerpa liderliğindeki ekip, dünyanın en yüksek kampının, yıllar sürecek bir temizlik gerektiren çöplerle dolu olduğunu belirtiyor.

Bu yılki tırmanış sezonunda Nepal hükümeti tarafından tahsis edilen askerler ve Nepal'in dağlık kesiminde, özellikle Himalayalar'da yaşayan halk olan Şerpalar, Everest'ten 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet çıkardı.Ang Babu isimli bir Şerpa, dağcıların son kampı olan South Col'da hala 40-50 ton çöp olabileceğini ve bu çöplerin eski çadırlar, gıda ambalajları, gaz kartuşları, oksijen şişeleri, çadır parçaları ve ip gibi malzemelerden oluştuğunu belirtti.

Son yıllarda, dağcıların çöplerini toplamaları yönündeki hükümet uygulamaları ve dağcılar arasında çevre konusunda artan farkındalık, geride bırakılan çöp miktarını önemli ölçüde azalttı. Ancak daha önceki yıllarda durum böyle değildi.Ang Babu, "Çöplerin çoğu eski keşif gezilerinden kalma" ifadelerini kullandı. Ekipteki Şerpalar yüksek rakımlı bölgelerden çöp ve ceset toplarken, askerler daha elverişli hava koşullarının olduğu popüler bahar tırmanış sezonunda haftalarca daha düşük rakımlarda ve ana kamp alanında çalıştılar. 

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