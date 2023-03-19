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Medya Cesedinin yakılmasını isteyen Özdemir İnce şimdi de bunu yaptı
Medya

Cesedinin yakılmasını isteyen Özdemir İnce şimdi de bunu yaptı

Geçmişte, ezanın Arapça'ya çevrilmesinin hata olduğu ve Türkçe okutulması gerektiği herzesini yumurtlayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yine haddini aştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 11:20:00 -
Cesedinin yakılmasını isteyen Özdemir İnce şimdi de bunu yaptı

Geçmişte, ezanın Arapça'ya çevrilmesinin hata olduğu ve Türkçe okutulması gerektiği herzesini yumurtlayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yine haddini aştı. "HÜDA PAR AKP’nin fotoğrafının arabıdır!" başlığını attığı yazısında, "arap" ifadesini hakaret amacıyla kullanan, ancak bunu usta bir şekilde yapan İnce, özetle şunları kaydetti:

"HÜDA PAR AKP’nin fotoğrafının arabıdır!

İlkin “fotoğrafın arabı” nedir onu açıklayalım: Fotoğrafçılığın ilk dönemlerinde fotoğraf makinesiyle elde edilmiş görüntüyü, ışığa duyarlıklı cam, kâğıt, film gibi bir yüzey üzerine özel araçla görüntü alınırdı. Görüntüde koyu renkler beyaz, açık renkler siyah çıkardı. Elde edilen görüntüye “arap” adı verilirdi. Bu yöntemle elde edilen görüntü stüdyoda “develope” edilir ve gerçek görüntü elde edilirdi. Negatif (arap) görüntü developman banyolarından geçirilerek pozitif (gerçek) fotoğraf elde edilirdi. Bu açıklamaya göre: HÜDA PAR ile AKP hemen hemen aynı partidir.
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AKP’nin 20 yıllık iktidarı döneminde bütün yaptıkları, HÜDA PAR’ın programının benzeridir. (...)"

 

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