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Aktüel Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme
Aktüel

Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-04-08 18:23:00 -
Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme

Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın soruşturması çerçevesinde iki defa serbest bırakılan Dursun A. üçüncü kez gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı.

Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) 26 Mart’ta cansız bedeninin Yeşilköy mevkisindeki Filyos Çayı kenarında bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3’ü yabancı olmak üzere 8 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, B.Y., Y.Y., J.A.N., C.J.A.N. ve W.M.K. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.Ç., İ.Ç. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Ibouanga’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, şüpheli olarak gözaltına alınan ve savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan Dursun.A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

Avukatın itirazı üzerine üçüncü kez gözaltına alınan Dursun A., daha sonra Karabük Adliyesine sevk edildi.

Gazetecilerin kendisine yönelik soruları karşısında Dursun A. suçsuz olduğunu belirtti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ölen Gabon uyruklu öğrenci için açıklama!
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ölen Gabon uyruklu öğrenci için açıklama!

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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ölen Gabon uyruklu öğrenci için açıklama!

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Yorumlar

bak bu çok önemli detay işte, atlamayın:

“adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı”

Türkiyenin namus meselesidir bu konuyu aydınlatmak, varsa suçluları teşhir ve tecziye etmek!!! YAZIKTIR, GÜNAHTIR, MİSAFİRDİR, ÇOCUKTUR, FAKİRDİR, GARİPTİR, ZULÜMDÜR

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