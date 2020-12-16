CES 2021 inovasyon ödülleri açıklandı

Her yıl Ocak ayında Las Vegas‘da düzenlenen CES, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ertelenen fuar, önümüzdeki ay yani Ocak 2021’de ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilecek. Böylece internet bağlantısı olan herkes, dünyanın neresinde olduğu farketmeksizin dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarına katılma imkanı bulacak.

Yarışmanın jüri kadrosunda basın mensupları, tasarımcılar ve mühendisler başta olmak üzere farklı meslek dallarından sektör uzmanları yer alıyor. Ürünler inovasyon, mühendislik, işlevsellik, estetik ve tasarım bazında inceleniyor.