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Teknoloji CES 2021 inovasyon ödülleri açıklandı
Teknoloji

CES 2021 inovasyon ödülleri açıklandı

Tüm fuar ve etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmiş olsa da, ödüller dağıtılmaya veya fuarlar online olarak gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA), CES 2021 İnovasyon Ödüllerini kazananları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:07:00 -
CES 2021 inovasyon ödülleri açıklandı

Her yıl Ocak ayında Las Vegas‘da düzenlenen CES, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ertelenen fuar, önümüzdeki ay yani Ocak 2021’de ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilecek. Böylece internet bağlantısı olan herkes, dünyanın neresinde olduğu farketmeksizin dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarına katılma imkanı bulacak.

Yarışmanın jüri kadrosunda basın mensupları, tasarımcılar ve mühendisler başta olmak üzere farklı meslek dallarından sektör uzmanları yer alıyor. Ürünler inovasyon, mühendislik, işlevsellik, estetik ve tasarım bazında inceleniyor.

  • – Mobil Cihazlar ve Aksesuarlar: Galaxy Note 20 Ultra 5G / Galaxy Note 20 5G
    – Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri: AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler
    – Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri: Sony Uzaysal Gerçeklik Ekranı
    – Kulaklıklar ve Ses: Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition
    – Robotik: John Deere X-Serisi

 

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