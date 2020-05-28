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Aktüel

Cerrahi maskeyle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:05:15 -
Cerrahi maskeyle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de cerrahi maske takarak iki hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Şirinevler Mahallesi'nden 6 Mayıs'ta bir kişinin evinden ruhsatlı tabancasının çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir otomobil, cep telefonu ve tabletin çalınması olayını da aynı zanlıların gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yakalanan Furkan B.'nin (18) 34, Ferdi Ş.'nin (19) ise 16 hırsızlık kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Cerrahi maske takan şüphelilerin, dairelerin zillerine basmaları, evde kimse olmadığını anlayınca hırsızlık için binaya girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

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