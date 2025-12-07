  • İSTANBUL
Çernobil'deki mavi köpeklerle ilgili dikkat çeken iddia: Radyasyon değil tuvalet!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekim ayında Çernobil'de ortaya çıkan "mavi renkli köpekler" ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Çernobil'in Köpekleri Programı'ndan Timothy Mousseau köpeklerin tüylerindeki renk değişiminin bölgedeki portatif tuvaletten kaynaklandığını söyledi.

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali çevresinde yaşayan bazı köpeklerin aniden mavi renge bürünmesi, bilim insanları ve bölgedeki uzmanları endişelendirirken dikkat çekici bir açıklama geldi.

Yaklaşık 40 yıl önce yaşanan nükleer felaketin ardından terk edilen evcil hayvanların torunları olan bu köpekler, Ekim ayının sonunda Çernobil'deki yasak bölgede dolaşırken görüntülenmişti.

Olay, bölgede hayvanlara bakım sağlayan Dogs of Chernobyl adlı kuruluş tarafından duyurulurken kuruluş, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şu anda kısırlaştırma çalışmaları yürütüyoruz ve tamamen mavi üç köpekle karşılaştık. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları köpeklerin radyasyon dolayısıyla bu renge büründüğünü iddia ederken köpeklerin renk değişimine rağmen aktif ve sağlıklı göründüğünü belirten uzmanlardan yeni bir açıklama bugün geldi.

KÖPEKLER HER ŞEYİ YER

Çernobil'in Köpekleri Programı'ndan Timothy Mousseau yaptığı açıklamada köpeklerdeki renk değişiminin devrilen bir portatif tuvaletten kaynaklandığını öne sürdü. Mousseau, "Mavi renk, köpeğin sağlıksız davranışlarının bir işareti olabilir! Her köpek sahibinin bildiği gibi, çoğu köpek ihtiyacı olduğunda dışkı da dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi yer" ifadelerini kullandı.

26 Nisan 1986'da meydana gelen Çernobil felaketinden sonra da sokak köpekleri bölgede yaşamaya devam etti.

Bölgede yaşayan köpeklerle ilgili 2024'te yapılan bir araştırmada bu köpeklerin mutasyona uğradığı ve radyasyon, ağır metal ve kirliliğe bağışıklıklarının yüksek olduğu tespit edilmişti.

 

