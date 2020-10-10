  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Çernobil’de kuş büyüklüğünde kelebek bulundu
Yaşam

Çernobil’de kuş büyüklüğünde kelebek bulundu

Ukrayna’nın Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervinde, bir kuş kadar büyüklükte olan nadir bir kelebek türü keşfedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:21:00 -
Çernobil’de kuş büyüklüğünde kelebek bulundu

Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervi uzmanları sosyal medya hesaplarından mavi kurdela kelebeğinin (Catocala fraxini) kendilerine doğru uçuş anını paylaştı.

Uzmanlar, bunun Ukrayna ve Avrupa’da yaşayan ve kanat boyunun 110 milimetreye kadar ulaşabildiği en büyük kelebek türlerinden biri olduğunu ifade etti.

Mavi kurdela kelebeğinin geceleri aktif olduğunu ve ışığa doğru uçtuğunu söyleyen uzmanlar, yağmurların durmasından hemen sonra kelebeği en sevdiği ağaç olan kavak ağacına bırakacaklarını açıkladı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
Gündem

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş so..
'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay