Çernobil’de kuş büyüklüğünde kelebek bulundu

Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervi uzmanları sosyal medya hesaplarından mavi kurdela kelebeğinin (Catocala fraxini) kendilerine doğru uçuş anını paylaştı.

Uzmanlar, bunun Ukrayna ve Avrupa’da yaşayan ve kanat boyunun 110 milimetreye kadar ulaşabildiği en büyük kelebek türlerinden biri olduğunu ifade etti.

Mavi kurdela kelebeğinin geceleri aktif olduğunu ve ışığa doğru uçtuğunu söyleyen uzmanlar, yağmurların durmasından hemen sonra kelebeği en sevdiği ağaç olan kavak ağacına bırakacaklarını açıkladı.