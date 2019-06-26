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Çerkezköy TSO’da AB Projesi eğitimi verildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası’nda İleri Seviye AB H2020 Proje Hazırlama Eğitimi düzenlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:41
Çerkezköy TSO’da AB Projesi eğitimi verildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası’nda İleri Seviye AB H2020 Proje Hazırlama Eğitimi düzenlendi.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (TEKNOPARK) iş birliğinde düzenlenen İleri Seviye AB H2020 Proje Hazırlama Eğitimi’ne katılım yoğun oldu. Eğitmen M. Taner Aktaş’ın sunumlarıyla gerçekleşen eğitimde firmalarında AB ve Ar-Ge projeleri hazırlayan birimlerde çalışanlara AB HORİZON 2020 Hibe Programına yönelik proje çağrılarını tanıma, çağrı hazırlama, proje teklifi yazımı, proje bütçesi gibi konularda bilgi verilerek proje taslağı olan katılımcılar ile birebir mentorluk çalışmaları yapıldı.



"Geleceğe yön verin"


Eğitmen Aktaş, HORİZON 2020’nin önemine dikkat çektiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:


“Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu HORİZON 2020 Hibe Programı, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programıdır. Avrupa’nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin iş birliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. AB HORIZON 2020 Hibe Programı, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor.”



"Yeni ufuklar açacak"


“Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, 2014-2020 yılları arasını kapsayan bir hibe programı olup toplam bütçesi 80 milyar Euro’dur. Türkiye’nin 451 milyon Euro katılım payı vererek dâhil olduğu AB HORIZON 2020 Hibe Programı, ülkemiz araştırmacılarına yeni ufuklar açacak. Açılan proje çağrılarına Türkiye’den üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, Ar-Ge merkezleri, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, TGB’ler, TTO’lar, kalkınma ajansları, teknoloji tabanlı girişimciler, uluslararası örgütler ve bireysel araştırmacılar hibe başvurusunda bulunabiliyor.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:41
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