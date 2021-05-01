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Ekonomi Çerkezköy Belediyesi, yolların bakım ve onarımını yaptıracak
Ekonomi

Çerkezköy Belediyesi, yolların bakım ve onarımını yaptıracak

Çerkezköy Belediyesi, mahallelerinin sıcak asfalt yol kaplama çalışması yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 13:06:00 -
Çerkezköy Belediyesi, yolların bakım ve onarımını yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale kapsamında 34.449 ton sıcak asfalt yapılması işi   Çerkezköy ilçesi Fatih, Fevzipaşa, İstasyon, Veliköy, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Bağlık ve Cumhuriyet mahallerinde uygulanacak. İhaleye son teklifler 01.06.2021 tarih ve saat 10:30’a kadar kabul edilecek.

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