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Aktüel Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Aktüel

Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:13:17 -
Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dolu nedeniyle ilçe adeta beyaza büründü.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, çok şiddetli bir rüzgarın arkasından aniden sağanak ve dolu yağışının başladığını söyledi.

Yaklaşık 40 dakika süren yağışın ardından maddi hasarlar meydana geldiğini belirten Sopacı, "Evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içinde. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ancak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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