Çerkeslerin öyle bir atasözü yok!

Muhammet Kutlu Ankara

Sedef Kabaş isimli zillet yandaşı gazetecinin Cumhurbaşkanımıza hakaret sözleri Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Kabaş’ın, bir televizyon programı ve sonrasında sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret amaçlı kullandığı sözün altına, daha sonra “Çerkes Atasözü” ifadesini eklemesi Çerkeslerden büyük tepki çekti. Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk konuya ilişkin Akit’e yaptığı açıklamada, “Aptalca ve toplumumuza yakışmayan bir tartışmanın içine Çerkeslerin çekilmesi ya bir operasyon, ya da zır cahilliktir. Her şeyden önce ‘Öküz saraya çıkınca kral olmaz. Ama saray ahır olur’ sözleri, bir Çerkes atasözü değildir. İnternette gördüğünüz her lafın üzerine atlamak, hele hele devlet başkanına hakaret için Çerkes Atasözü diye bir atıfta bulunmak, Çerkeslere yapılan bir hakarettir ve kendi kişisel seviyesizliklerine Çerkesleri alet etme gayretidir” dedi.

Ukalaya haddini bildirmezsen seni dilsiz sanır

“Çerkesler edep takıntılı bir millettir. Çerkesler, nerede, kiminle, hangi ses tonuyla, hangi kelimelerle konuşacağını bilir” diyen Oğuz Berk şunları söyledi: “Çerkeslerde böyle bir atasözü yoktur. Çerkeslerde, ‘Candan önce onur gelir’ diye bir atasözü vardır, insanların onuru ile oynanmaz, düşmanın bile olsa hakaret edilmez, küçük düşürülmez. Çerkeslerde ‘Bakınarak otur, düşünerek konuş’ diye bir atasözü vardır, her ağzına geleni her yerde konuşamazsın. Mesela, Çerkeslerde ‘Ukalaya haddini bildirmezsen, seni dilsiz sanır’ diye bir atasözü vardır. Ama gazeteci olduğu belirtilen Sedef Kabaş’ın gündeme getirdiği söz, Çerkes atasözü değildir”

Berk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı sıfatıyla bizim için saygıdeğerdir. Bu üslubu hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Sayın Erdoğan’a da, Sayın Kılıçdaroğlu’na da, Sayın Bahçeli’ye de hakaret edilmesini kabul etmek, tasvip etmek asla bizim kültürümüzde karşılığı olan bir üslup değildir. Bu seviyesizliği kınıyoruz” diye devam etti.

Edep yoksunu biri bizde adam yerine konulmaz

“Kimse kişisel terbiyesizliğine Çerkesleri alet etmesin” tepkisini gösteren Berk şu görüşleri dile getirdi: “Sedef Kabaş veya diğerlerinin Çerkeslerle ilgili ilk öğrenmeleri gereken edep, sonra edep, sonra yine edeptir. Çerkesler nerede ne konuşacağını bilmeyen edep yoksunu birini, adam yerine de koymaz, söylediklerini de dikkate almaz. Bizim büyüklerimiz ‘Çerkeslik adamlıktır’ derlerdi. Bizde Thamadelere, ayhabılara, büyüklere, kanaat önderlerine, hele hele devlet başkanına hakaret edemezsin, küfür edemezsin, aşağılayamazsın. Beğenmeyebilirsin, sevmeyebilirsin ama hakaret de edemezsin. Olmayan bir atasözü üzerinden Çerkesleri devlet başkanı ile karşı karşıya getirmeye çalışmak, terbiyesizliktir, cahilliktir, hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan döneminde Çerkeslere yönelik birçok kültürel açılım yapılmıştır. Çerkesce ilköğretimde seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır, Üniversitelerde Çerkes Dili Edebiyatı bölümleri açılmış, akademik çalışmalar başlatılmıştır. Çerkesce kursları açılabilmektedir, derneklere rahat bir çalışma ortamı sağlanmıştır. Daha yapılması gereken çalışmalar muhakkak vardır, ama kimse Çerkesleri siyasi emellerine alet edip devletle karşı karşıya getiremez. Bu gaflettir, dalalettir, hatta toplumsal birlik ve beraberliği sabote etmeye yönelik açık bir provakasyondur.”