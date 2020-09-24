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Yerel Ceren Özdemir'in katilinden skandal: Mahkemeden bıktım
Yerel

Ceren Özdemir'in katilinden skandal: Mahkemeden bıktım

Ordu'da 2019 yılında üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısının söyledikleri şoke etti. Katil zanlısı Özgür Arduç, "7 buçuk aydır devam ediyor buraya gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:47:00 -
Ceren Özdemir'in katilinden skandal: Mahkemeden bıktım

Ordu'da 3 Aralık 2019 tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan yargılanan katil zanlısı Özgür Arduç, "7 buçuk aydır devam ediyor buraya gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim" dedi.

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç’un, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü.

İki polis memurunu yaralamıştı

Olayın işlendiği günün ardından emniyet ekipleri tarafından yakalanacağı sırada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını da bıçakla yaralayan katil Özgür Arduç, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 Şubat ve 31 Mart ve 18 Haziran tarihlerinde hakim karşısına çıkmış, polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmiş ve mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarih olan bugüne ertelemişti.

Mahkemeye gelmekten bıktığını söyledi

Özgür Arduç bugün Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılarak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Polisleri yaralamaktan görülen davada katil Özgür Arduç, "7 buçuk aydır mahkeme devam etti. Ben de gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim" diyerek, farklı söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

Mahkeme ileri tarihe ertelendi

Mahkeme heyeti, kati raporun gelmemesi ve raporun alınacağı sürenin uzayacağını dikkate alarak, polisleri yaralama dosyasından Özgür Arduç'u tahliye ettiklerini belirtti. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

 

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