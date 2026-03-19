Galatasaray harekete geçti! UEFA'ya tazminat davası açacak
Galatasaray, dün gece Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Liverpool maçında eli reklam panosuna sıkışan Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık sonrası harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, güvenlik ihmali gerekçesiyle UEFA'ya tazminat davası açacak.
Galatasaray, Hollandalı oyuncusu Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık sonrası harekete geçmeye karar verdi. Oyuncusunun parmağında oluşan ciddi kesik sonrası Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA'ya tazminat davası açacağını açıkladı.
ERAY YAZGAN: MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTEYECEĞİZ
HT Spor'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan şunları söyledi:
"Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikâyeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz."