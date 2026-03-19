Spor Galatasaray harekete geçti! UEFA'ya tazminat davası açacak
Spor

Galatasaray harekete geçti! UEFA'ya tazminat davası açacak

Galatasaray harekete geçti! UEFA'ya tazminat davası açacak

Galatasaray, dün gece Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Liverpool maçında eli reklam panosuna sıkışan Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık sonrası harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, güvenlik ihmali gerekçesiyle UEFA'ya tazminat davası açacak.

Galatasaray, Hollandalı oyuncusu Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık sonrası harekete geçmeye karar verdi. Oyuncusunun parmağında oluşan ciddi kesik sonrası Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA'ya tazminat davası açacağını açıkladı.

ERAY YAZGAN: MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTEYECEĞİZ

HT Spor'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan şunları söyledi:

"Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikâyeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz."

