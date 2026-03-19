Gönül Dağı'nda sürpriz bölüm şaşırtacak! Amcaoğulları Ağıla Saklanan Gençleri Evlendirebilecek mi?
Gönül Dağı'nda Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak.
TRT 1’in her hafta izlenme rekorları kıran dizisi “Gönül Dağı” bu hafta “Ramazan Bayramı” özel bölümüyle ekranlara gelecek. Sevilen dizinin 21 Mart Cumartesi saat 20.00’de yayınlanacak olan iki yüz onuncu bölümünde Gedelli’de Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak.
Gönül Dağı’nda bu hafta neler yaşanacak:
“Gedelli’de Ramazan Bayramı heyecanı yaşanır. Kaya Ailesinde bayram nasıl geçecektir?
Amcaoğulları ağıla saklanan bir çiftle ne yapacaklarını şaşırır. Yıldırım nikahıyla evlenmek isteyen gençlerin düşman köylerin çocukları olduğu anlaşılır. Amcaoğulları gençleri evlendirebilecek mi?
Esra’nın annesinin kasabaya gelmesiyle Esra ve Tekin arasında kırgınlık yaşanır. Esra babasını affedebilecek mi?
Ramazan Mete, bayramda babasının gelememesine çok üzülür. Amcaoğulları Ramazan Mete’yi nasıl teselli edecek?”
Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu ve Hüseyin Küpeli’nin üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme alıyor.
