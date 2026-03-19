İsrail bölgeyi ateşe atıyor: Kaos tüm dünyayı tehdit ediyor

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ortak saldırıları 18. gününe girerken, Tahran yönetimi peş peşe acı haberlerle sarsılıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ali Hamaney’in ardından İran’ın en etkili isimlerinden biri olan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Suikast Zinciri: Üst Düzey İsimler Hedefte

Saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, dün gece de İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in hava saldırısında katledildiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, orduya İranlı yetkilileri hedef alma konusunda sınırsız yetki verildiğini belirterek, "Kimsenin dokunulmazlığı yok" tehdidinde bulundu.

Enerji Tesislerine Ağır Darbe

Saldırılar sadece siyasi figürlerle sınırlı kalmıyor. İsrail ordusu, ABD ile koordineli bir şekilde İran’ın en büyük enerji damarlarından biri olan Aseluye Rafinerisi’ni vurdu. Buşehr bölgesindeki stratejik doğal gaz sahalarının hedef alınması, küresel enerji piyasalarını da alarm durumuna geçirdi. Fars News ajansı, saldırılarda birden fazla rafineri aşamasının ağır hasar aldığını bildirdi.

Katar’dan Sert Tepki: "Tehlikeli ve Sorumsuz"

İsrail’in enerji tesislerini hedef almasına bölge ülkelerinden de tepki gecikmedi. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran ile ortak kullanılan Güney Pars Doğal Gaz Sahası’yla bağlantılı tesislerin vurulmasını "tehlikeli ve sorumsuz bir adım" olarak nitelendirdi. Katar tarafından yapılan açıklamada, enerji altyapısının hedef alınmasının küresel enerji güvenliği ve çevre için telafisi güç zararlar doğuracağı vurgulandı.

Misilleme: 100’den Fazla Balistik Füze

Suikast ve saldırılara karşılık veren İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Sadık Vaad-4" operasyonu kapsamında İsrail’deki kritik noktaları 100’den fazla balistik füzeyle hedef aldı. Hürremşehr-4, Kadir, Emad ve Hayber Şiken füzelerinin kullanıldığı operasyonda, sahadaki ilk bilgilere göre 230’dan fazla ölü ve yaralı olduğu iddia edildi. İsrail makamları ise kendi kayıplarını 15 ölü ve binlerce yaralı olarak açıkladı.

Tahran Sokaklarında Öfke Hakim

Öldürülen liderler ve askerler için Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Dev fotoğrafların asıldığı meydanda toplanan kalabalık, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak intikam yeminleri etti. Bölgedeki askeri tırmanış sürerken, uluslararası kamuoyu savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasından endişe ediyor.