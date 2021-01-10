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Dünya Cerablus'ta PKK'dan bir alçaklık daha! İmha edildi
Dünya

Cerablus'ta PKK'dan bir alçaklık daha! İmha edildi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü motosiklet kontrollü olarak imha edildi, terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 1 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 23:23:00 -
Cerablus'ta PKK'dan bir alçaklık daha! İmha edildi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü motosiklet kontrollü olarak imha edildi, terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Cerablus'a Gaziantep Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Ocak 2021 günü saat 15.10 sıralarında Cerablus/Hırdane mücavirinde yapılan yol kontrolünde EYP yüklü motosiklet ile PKK/PYD/ YPG mensubu bir şahıs yakalanmış, can ve mal kaybı olmayacak şekilde bahse konu EYP yüklü motosiklet olay yerinde imha edilmiştir. "

Açıklamada, ayrıca yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.

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