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Dünya Cerablus ve Bab'a balistik füze ile saldırı düzenlendi
Dünya

Cerablus ve Bab'a balistik füze ile saldırı düzenlendi

Suriye'nin küzeyindeki Türkiye'nin terörden arındırdığı Cerablus ve Bab ilçesine Esed rejimi tarafından balistik füze ile saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 22:59:00 - 2021-03-14 23:02:53

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.

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