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Dünya Cepheden kaçan Ermenistan ordusunun silahları böyle görüntülendi
Dünya

Cepheden kaçan Ermenistan ordusunun silahları böyle görüntülendi

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 6'ncı gününde Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor. Ermenistan askerlerinin kaçarken geride bıraktığı silahlar Azerbaycan askerleri tarafından böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 23:30:00 - 2020-10-02 23:37:43

Ermenistan'ın yıllardır Karabağ'da yaptığı işgal, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının ardından tekrar gün yüzüne çıktı.

Ermenistan saldırısını, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alarak devam ettirirken Türkiye'nin de yardımıyla Azerbaycan, Ermenistan'a ait cephelere bomba yağdırmaya devam ediyor.

Cepheden kaçan Ermenistan askerlerinin silahları ele geçirildi

Çatışmanın 6'ncı gününde Azerbaycan, cepheden kaçan Ermenistan askerlerinin geride bıraktığı silahları ele geçirdi. Ele geçirdiği silahları görüntüleyen Azerbaycan ordusu, görüntüleri dünyaya servis etti.

Ermenistan'a ait topçu noktası ve tankı imha edildi

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların 6'ncı gününde Ermenistan’a ait bir topçu noktasının ve tankının imha edildiğini açıkladı.

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