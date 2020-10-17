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Dünya Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar patlak verdi
Dünya

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar patlak verdi

Dağlık Karabağ'da kahraman Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan güçleri birbirine düştü. Karabağ'da cephedeki iki Ermeni askerin tartıştıktan sonra kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:44:00 -

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırısının ardından Azerbaycan ordusunun Dağlı Karabağ bölgesinde başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, bu durum askerler arasındaki diyaloglara da yansıdı.

"İt gibi öleceksiniz"

Dağlık Karabağ bölgesindeki birçok köyün kontrolünü kaybeden Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş göstermeye başladı. Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan'da bu durum, askerler arasındaki diyaloglara açık bir şekilde yansıdı. Askerlerden biri "Niye bizi cepheye gönderiyorsunuz?" sorusunu yöneltirken başka bir askerin ise "İt gibi öleceksiniz" dediği görülüyor.

İşte Karabağ'da cephedeki iki asker arasında geçen o diyaloglar:

- Bu nasıl disiplindir. Herkes savaşa gidiyor sen burada ne yapıyorsun? Buraya niye geldin? Eğlenmeye mi? (Ağır küfür) Niye mevziye kalkmadılar?

- Niye küfür ediyorsun? Dur bir dakika. Ne demek istiyorsan de ama küfür etme. Yoksa cevabını misliyle alırsın.

- Beni tehdit ediyorsun. Toplanın çabuk. Herkes yerine geçsin. Aksi halde...

- Niye bizi cephe bölgesine gönderiyorsunuz, biz gönüllüyüz. Sizin için top yemi değiliz.

- Haddini bil. Karargahta oturup avare avare bir yerinizi ısıtıyorsunuz. Nereye emir verirsem oraya gideceksin.

- Erivanlı olsa ne fark eder? Şimdi gelmiş burada bizimle savaşıyor.

- Vay, sen kimsin?

- Buraya gel, her halükarda it gibi öleceksiniz.

- Öyleyse cephe hattına gitmeyeceğiz. Karabağlılar gitsin savaşsın.

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