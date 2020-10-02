Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlatmış olduğu saldırılara net cevaplar verirken düşman güçleri tarafında büyük kayıplar oluştu.

Ermenistan ordusu kayıplarını sadece sahada vermiyor. Karabağ bölgesinde bulunan çok sayıda yatırımcı bir bir kaçmaya başladı.

Çeşitli yer altı kaynakları ile altın ve bakır madenleri bakımından zengin olan Karabağ’ın Kelbecer bölgesinde çok sayıda uluslararası şirket bulunuyor.

Bunlardan biri de her yerde ortaya çıkan Ruslar... Rus şirketi GeoProMining Gold, bölgedeki faaliyetlerini askıya aldı.

Şirket yetkilileri bombalanma tehdidi ile karşı karşıya bulunduklarını belirterek sahadaki çalışmalara devam edilmeyeceğini duyurdu.