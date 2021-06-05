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Cep telefonu kullananları ilgilendiren haber: Bu hizmet artık ücretsiz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan karara göre, sesli mesaj alma/dinlemeye ilişkin ücret bilgisini içeren bilgilendirme anonsu açık, anlaşılır ve ücretsiz olarak verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 12:48:00 - 2021-06-05 13:01:16
Cep telefonu kullananları ilgilendiren haber: Bu hizmet artık ücretsiz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alınan bilgiye göre, abonelerin hatlarının meşgul, kapalı/ulaşılamaz olduğu, gelen çağrının yanıtlanmadığı gibi durumlarda sesli mesaj bırakılmasına ve bırakılan mesajların alınmasına/dinlenmesine imkan tanıyan sesli mesaj hizmetinin sunulmasına ilişkin Kurul kararı alındı.

Söz konusu karara göre, abone mağduriyetinin yaşanmamasını teminen sesli mesaj bırakılması ve sesli mesaj alma/dinleme aşamalarında herhangi bir ücret yansıtılmadığı durumlar hariç olmak üzere abonelere hatlarını kolay ve ispatlanabilir yöntemle sesli mesaj hizmetine açık veya kapalı hale getirebilmelerine yönelik imkan sağlanacak.

Varsa sesli mesaj bırakılması/dinlenmesi kaynaklı yapılacak ücretlendirmeler öncesinde, hizmet nedeniyle oluşabilecek ücret bilgisini içeren bilgilendirme anonsunun açık ve anlaşılır şekilde ücretsiz olarak abonelere verilecek. Anonsu müteakip yapılacak tuşlama veya benzeri verilecek onay sonrasında ücretlendirme başlayacak.

Uluslararası dolaşımda sesli mesaj bırakma/dinleme hizmetinden yararlanmak isteyen abonelerden, uluslararası dolaşımdan kaynaklanan ücretlendirmeler de dahil olmak üzere hizmete ilişkin açık ve anlaşılır bilgilendirilmelerini müteakip ispatlanabilir onayları alınacak.

Abonelerin hatlarını sesli mesaj hizmetine açık veya kapalı hale getirebilmelerine yönelik karar 1 ay sonra, diğer kararlar ise 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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