Cep telefonu ile yapılabilen Covid-19 testi geliştirildi!

ABD'li bilim adamları, PCR testleri kadar doğru sonuç verdiğini söyledikleri bir Covid-19 testi geliştirdi. 7 dolardan (yaklaşık 93 lira) satışa sunulması beklenen testin, hastanelere erişimi olmayan ve evden çıkacak durumda olmayan kişiler için kolay ve hesaplı bir yöntem olacağı belirtildi.

ABD’de yer alan California Üniversitesi'ndeki bilim insanları, temel laboratuvar ekipmanı ve bir akıllı telefon uygulaması kullanan yeni bir Covid-19 test sistemi geliştirdi.

Araştırmacılar, standart bir PCR testi kadar doğru sonuç verdiğini iddia ettikleri uygulamanın adını smaRT-LAMP olarak açıkladı ve 7 dolar kadar düşük bir fiyattan satışa sunulabileceğini aktardı.

Bununla birlikte Covid-19 testi bir akıllı telefon, "Bacticount" adlı bir uygulama ve bir test kiti gerektiriyor.

Akıllı Telefon ile Covid-19 Testi Nasıl Yapılıyor?

Testi kullanabilmek için tükürüğünüzü bir test kitine yerleştirmeniz gerekiyor. Ardından, uygulamanın tükürük örneğinde bulunabilecek herhangi bir viral RNA'yı tespit edebilmesi için reaktif bir solüsyon ekleniyor. Numune daha sonra üzerinde LED ışık bulunan bir karton kutu ile kaplanıyor.

Akıllı telefonun kamerası LED ışıklarına doğrultuğunda ise renk reaksiyonlarına göre test edilen örneğin Covid-19 pozitif olup olmadığı ortaya çıkıyor.

Eğer uygulama parlak kırmızı bir ışık görünüyorsa, bu sonucun pozitif olduğu anlamına geliyor.