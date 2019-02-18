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Cep telefonlarında ÖTV iki katına çıkarılabilecek

Cep telefonlarında yüzde 25 olan ÖTV oranı meclise sunulan yasa teklifi kabul edildiği takdirde yüzde 50'ye kadar çıkarılabilecek. Kitap ve süreli yayınlarda alınan KDV oranının sıfıra indirildiği teklifte, cep telefondaki yüzde 25 olan vergi matrahları üst sınırı da dörtte birine dek indirilebilecek veya dört katına çıkarılabilecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:27
Cep telefonlarında ÖTV iki katına çıkarılabilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan kanun teklifiyle cep telefonunda yüzde 25 olan ÖTV oranı yüzde 50'ye çıkarılabilecek. 13 Şubat tarihinde Meclis'e sunulan kanun teklifiyle kitap, gazete ve dergilerdeki KDV sıfırlanırken ithal cep telefonlarında yüzde 25 olan özel tüketim vergisi (ÖTV) kademelendirilebilecek ve yüzde 50'ye yükseltilmesinin önü açılıyor.

Bununla birlikte yüzde 25 vergi matrahının üst sınırı da hükümet tarafından dörtte birine kadar indirilebilecek veya dört katına kadar artırılabilecek.

"Yükseköğretim kurumları teşkilatı kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi" başlığıyla parlamentoya sunulan teklifin 9. maddesinde ÖTV kanunu için öngörülen değişiklik şu şekilde ifade edildi.

"6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde yer alan "indirmeye, % 25'e kadar artırmaya" ibaresi, "indirmeye, 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için % 50'ye, diğer mallar için % 25'e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya" şeklinde değiştirilmiştir denildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli listedeki numaralı sırası da aşağıdaki şekilde değiştirildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:27
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  • NeymişNeymiş42 dk önce
    Demek ki neymiş bir taraftan verebilmek için başka taraftan almak gerekiyormuş.
  • MİLLİ DÜŞÜNCEMİLLİ DÜŞÜNCE48 dk önce
    Seçimden sonra beklentimiz çok,tabiki cebimizden çıkacak paralar konusunda.Tanzim satışlarda sübpansiyon ve daralan ekonomi ile vur abalının sırtına.Bekliyoruz ve ister istemez kabul edeceğiz...Bunada kadermi,milletimizin basiretsizliğimi yoksa başka çaremiz yokmu diyelim.! Türkiyenin tarihine aklım yetti yeteli bu böyle,bundan sonrada değişeceğine inanmıyorum. Boşver,elle gelen düğün bayram diyor ve teselli buluyorum.Allah,beterin beterinden esirgesin...İktidar olanların konuşmalarını dinledikçe bazen gülüyor,bazende acıyorum bu millete.Bir beka meselesi tutturdu gidiyor.Hdp'nin ve vatan partisinin dışında kim iktidara gelse farketmez diye düşünüyorum... Sanırım bu iktidar kadar yanlış yapmazlar diyede umuyorum.Allah,hakkımızda hayırlısını verir inşallah.

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