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Yerel Cep telefonları çekmeyince çareyi telsizde buldular
Yerel

Cep telefonları çekmeyince çareyi telsizde buldular

Yeniakit Publisher
2023-10-02 16:16:00 -
Cep telefonları çekmeyince çareyi telsizde buldular

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı bir köyde yaşayan vatandaşlar, köyün her noktasında cep telefonu şebekesinin çekmemesi sebebiyle telsizlerle iletişim kuruyor.

Engebeli bir arazide bulunan köyde yaşadıkları için köyün her noktasında cep telefonu şebekesinin çekmeyebildiğini belirten Erdoğan Kaya, GSM operatörlerinden yaşadıkları sorunun çözülmesini isteyerek, “Telefonlarımız çekmediği için evin önünde olmamıza rağmen telsizle haberleşiyoruz. Çay demlendi mi gibi sorular soracağımız zaman telsizle irtibat kuruyoruz. Benim kod numaram 37” dedi.

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