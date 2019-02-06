CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, otomotivde yaşanacak dijital bir sıçramanın Türkiye ekonomisini de büyüteceğini belirterek, bu sayede sektörün çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağına inandığını söyledi.

Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen geleneksel CEO Club Buluşmaları kapsamında "Otomotivin Geleceği" zirvesi gerçekleştirildi.

Otomotiv özelinde yeni trendlerin, iş modellerinin, üretim metotlarının ve dijitalleşmenin masaya yatırıldığı zirvenin açılışında konuşan Şahin, otomotivde yaşanacak dijital bir sıçramanın, işletmelerin yanı sıra Türkiye ekonomisini de büyüteceğini aktardı.

Şahin, dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetlerin, her sektörde alışılan geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorladığını kaydederek, otomotiv endüstrisinin de dönüşen, gelişen ve en önemlisi de öncü olan yapısıyla, bu iş kollarının başında geldiğini bildirdi.

"Süper bilgisayarlar, akıllı nesneler ve birbirleriyle iletişim halinde çalışan robotlarla sektör, bugün artık yıkıcı inovasyonun lideri konumunda." diyen Şahin, araçların, hem otomotiv hem de teknoloji şirketleri için neredeyse sınırları olmayan bir oyun alanına dönüşmüş duruma geldiğini anlattı.

Şahin, IoT teknolojisinin, bu endüstrinin geleceği için yol haritasını çizdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de 50'yi aşkın ülkede 77 milyondan fazla nesneye hayat veren ve dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan grubumuzdan aldığımız güçle, başta otomotiv olmak üzere Türkiye'deki tüm sektörlerin dijitalleşmesine ortak olmayı hedefliyoruz. Dijital iş ortakları olarak otomotiv sektöründe işletmelerin A'dan Z'ye tüm dijitalleşme ihtiyaçlarında, uçtan uca çözümlerimizle yanlarında oluyoruz."

Şahin, Türkiye'nin ihracat şampiyonluğunu üstlenen otomotivin, dijitalleşme sayesinde kazanacağı ivmeyle ihracat rakamlarını gelecekte çok daha fazla artıracağını belirterek, Vodafone olarak hedeflerinin; "sektörde bu dijital sıçramayı, güç birliği ile birlikte gerçekleştirebilmek" olduğunu sözlerine ekledi.





- "Otomotiv, dijitalleşme bayrağını en ön sırada taşıyor"





KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründeki dijitalleşme ve sektörde bu anlamda yaşanan yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Otomotive yön veren yeni trendlerden ve bu trendlerin yerli sanayiye etkilerinden bahseden Akarca, şu ifadeleri kullandı:

"Otomotiv sektörü, küresel ekonomide, dijitalleşmenin bayrağını en ön sıralarda taşıyan sektörler arasında yer alıyor. Bugün ortalama bir otomobil, bir uçakta kullanılandan 15 kat daha fazla yazılım koduna sahip. Dolayısıyla otomotiv ekosisteminin bilgi ve iletişim teknolojileri ile olan bağı giderek güçleniyor. Otomotiv üreticilerinin, günümüzde, 'teknoloji odaklı otomotiv şirketi' olmaktan çok 'otomotiv odaklı birer teknoloji şirketine" dönüştüğüne tanık oluyoruz."

Akarca, KoçSistem olarak, sektörlerin dijital dönüşümünü sağlama vizyonları doğrultusunda katkı sağladıkları ve IDC Türkiye tarafından hazırlanan "Geleceğe Hazırlanan Türkiye’deki Otomotiv Şirketleri Dijital Dönüşümün Potansiyelini Nasıl Kullanabilir?" isimli araştırma raporu geçen günlerde yayımladıklarını anımsattı.

Bu raporun, Türkiye'de dijital dönüşüm yolculuğunun farklı aşamalarında yer alan otomotiv şirketlerine tarafsız bir rehber oluşturduğunu aktaran Akarca, "Otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümün çarpıcı etkilerini ele alan bu raporu özellikle dijitalleşmeye liderlik eden profesyonel yöneticilerimizin büyük bir ilgiyle inceleyecekleri kanısındayım." dedi.





- Otomotivin liderleri ödüllendirildi





Zirve kapsamında, sektörde geçen yılki performanslarıyla öne çıkan şirketler de ödüllendirildi.

Buna göre "En Çok Satan 5 Otomobil Markası" ödülünü Renault, Volkswagen, Fiat, Hyundai ve Toyota alırken; "En Çok Hafif Ticari Araç Satan Markalar" Ford, Fiat, Volkswagen, Renault ve Mercedes-Benz oldu.

"Binek Otomotivde Büyük Markalar" ödülüne Renault, Fiat, Volkswagen, Ford ve Toyota layık görülürken, "2018 Yılında Adet Bazında En Çok Otomobil Üreten Şirketler" ise Oyak Renault, Toyota, Hyundai Assan, Tofaş ve Honda Türkiye şeklinde sıralandı.

"2018 Yılında Adet Bazında En Çok Kamyon Üreten Şirketler" ödülleri Mercedes, Ford ve Anadolu Isuzu'ya, "2018 Yılında Adet Bazında Otobüs-Midibüs-Minibüs Üretim" ödülleri Mercedes, Man Türkiye ve Temsa'ya giderken, "2018 Yılında Adet Bazında Kamyonet Pick-Up (Hafif Ticari) Üreten Şirketler" Ford Otosan, Tofaş ve Karsan oldu.

Oyak Renault, Toyota, Hyundai Assan, Tofaş ve Ford Otosan "2018 Yılında En Çok Otomobil İhracatı Yapan Şirketler" listesinde ilk 5'e girerken, "2018 Yılında Adet Bazında Kamyonet/Pick-Up (Hafif Ticari) İhracatı Yapan Şirketler" ödüllerinin ilk üç markası ise Ford Otosan, Tofaş ve Karsan oldu.

"2018 Yılında En Fazla İstihdam Yaratan Şirketler" ödülleri sırasıyla Ford Otosan, Tofaş, Oyak Renault, Mercedes Benz ve Toyota'ya gitti.

"Otomotiv Yan Sanayide En Büyük 5 Şirket" ödülleri de sırasıyla Autoliv Cankor Otomotiv, Yazaki, Beyçelik Gestamp, Delphi Automotive ve Döktaş Dökümcülük'ün oldu. Ödül töreninde otomotiv sektörünün duayenlerinden Orhan Holding Onursal Başkanı İbrahim Orhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Ecevit ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan İlkbahar'a ise "Otomotiv Onur Ödülü" verildi.





