CENTCOM açıkladı: Husilerin hedef aldığı gemide çıkan yangın söndürüldü

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “İran destekli Husiler dün Aden Körfezi'nde Marshall Adaları bandıralı, Bermuda'ya ait M/V Marlin Luanda'yı bir gemi-savar balistik füze ile vurdu. Marlin Luanda ticari kullanım için yüksek derecede yanıcı bir sıvı hidrojen karışımı olan nafta yükü taşıyordu. Füze saldırısının ardından geminin bir bölümünde büyük bir yangın çıktı. USS Carney, Fransız Donanmasına ait FS Alsace fırkateyni ve Hint Donanmasına ait INS Visakhapatnam fırkateyni hızlı bir şekilde müdahale ederek sivil mürettebata kritik yangın söndürme malzemesi ve yardım sağlamıştır. Husilerin hayatlarını tehlikeye attığı çok uluslu mürettebat 22 Hintli ve 1 Bangladeşli mürettebattan oluşuyordu” denildi.

GEMİ YOLA DEVAM EDİYOR

CENTCOM, yangının söndürülmesinin ardından geminin yola devam ettiğini ifade ederek, “ABD, Hindistan ve Fransız donanmalarının bu hızlı müdahalesi sayesinde yangın söndürülmüştür. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, gemi denize elverişli durumdadır ve önceki rotasına geri dönmüştür. Hayatları ve geminin denize elverişliliğini tehdit eden ve çevreye büyük zarar verme riski taşıyan bir felaketi önleyen Birleşik Deniz Kuvvetleri ortaklarımıza denizde gösterdikleri büyük takım çalışması için çok teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: CNNTurk

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