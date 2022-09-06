  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Cenneti görmüş gibi gülen şehit
Dünya

Cenneti görmüş gibi gülen şehit

Siyonist terör devleti İsrail’in Filistin sivil yerleşim yerlerine ve sivil halka yönelik vahşi saldırıları sürerken her gün gelen şehit haberleri yürek dağlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 20:16:00 -
Cenneti görmüş gibi gülen şehit

Yeni Akit  Ankara

Terör devleti İsrail’in Cenin kentinde işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Muhammed Sebaine şehit oldu. Şehit Sebaine, sonsuzluğa uğurlanırken yüzündeki tebessüm, onun gideceği cenneti gördüğü yönünde değerlendirildi. Şehit Sebaine uğurlanırken, cenazesine katılan binlerce Filistinli terör devleti İsrail’i telin etti, tekbirler getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23