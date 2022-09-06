Cenneti görmüş gibi gülen şehit
Siyonist terör devleti İsrail’in Filistin sivil yerleşim yerlerine ve sivil halka yönelik vahşi saldırıları sürerken her gün gelen şehit haberleri yürek dağlıyor.
Yeni Akit Ankara
Terör devleti İsrail’in Cenin kentinde işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Muhammed Sebaine şehit oldu. Şehit Sebaine, sonsuzluğa uğurlanırken yüzündeki tebessüm, onun gideceği cenneti gördüğü yönünde değerlendirildi. Şehit Sebaine uğurlanırken, cenazesine katılan binlerce Filistinli terör devleti İsrail’i telin etti, tekbirler getirdi.