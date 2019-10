Cennet ( Trabzon) hurması kaç kaloridir? Cennet hurması besin değerleri

Trabzon hurması, cennet elması, Japon elması gibi farklı isimlerle anılan cennet hurmasının diğer bilinen bir ismi ise uruk hurmasıdır. Henüz olgunlaşmamış ve sert halindeyken tüketildiği zaman ağızlarda oldukça mayhoş ve ekşimsi bir tat bırakması ile de bilinir. Cennet hurması oldukça düşük bir kaloriye sahip olduğu için diyet listelerinde yer alır. Peki, Cennet ( Trabzon) hurması kaç kaloridir?

Kalori açısından bir hayli zengin içeriklere sahip cennet hurmasının yaklaşık 100 gr kadarı 77 kalori barındırmaktadır.

Cennet hurması bolca protein, karbonhidrat, kalsiyum, sodyum, fosfor, magnezyum, potasyum, tanen, A, B1, B2, B3 ile bol miktarda C vitamini barındırmaktadır. Ayrıca fenolik ve askorbik bileşikleri en üst seviyelerde barındırmasından dolayı yüksek düzeylerde de antioksidan içermektedir. Cennet hurması bünyesinde barındırdığı sağlık açısından faydalı bileşen, vitamin ve mineraller sayesinde öncelikle iltihap giderici özelliğinin yanı sıra pek çok sağlık problemlerine de oldukça iyi gelmektedir.

Cennet hurmasının besin değerleri

Cennet hurması genel olarak A vitamini ve karbonhidratlar açısından dikkatleri üzerine çeken özelliklere sahiptir. Bu enfes meyvenin 100 gr kadarında 14 ila 18 gr civarında vitamin barındırmasından dolayı adeta bir vitamin bombasıdır. Özellikle kış aylarının meyvesi olması sebebiyle de kış aylarında bol miktarlarda ve sıklıkla tüketilen ve bu meyveyi tüketen kişileri kış rahatsızlıklarına karşı koruma sağlayarak vücut direncini artırmaktadır. Cennet hurması ile uzmanların yapmış olduğu araştırmalara göre sindirim sistemine, kalp damar rahatsızlıklarına ve özellikle de bağışıklık istemi sağlamış olduğu faydalar güçlendirici etkisi kanıtlanmıştır. Ayrıca 100 gr cennet hurmasında 0. 3 mili gram demir bulunması nedeni ile kansızlığın tedavisinde ve A, B, C vitaminleri barındırdığı için vitamin eksikliği tedavisinde de başarı ile kullanılmaktadır. Cennet hurmasının 100 gramında yaklaşık olarak 77 kalori olduğunu daha önceden belirtmiştik, bu sebeple diyet uygulayan kişilerin bile her gün bir tane cennet hurması yemelerinde her hangi bir sakınca bulunmamaktadır. Çünkü lif içeriği ve besin değeri oldukça fazla olmasından dolayı hem kişilerde tokluk hissi oluşacaktır hem de diyet uygulayan kişiler açlık hissi oluşturmayacaktır.