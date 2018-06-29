THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Cennet hurması deyip geçmeyin! Öyle faydaları var ki...

Cennet hurmasının faydaları saymakla bitmiyor. İşte cennet hurmasının inanılmaz faydaları...

29 Haziran 2018 Cuma 18:05
Cennet hurması deyip geçmeyin! Öyle faydaları var ki...

Anavatanı Çin ve Japonya olan cennet hurması bizde yaygın olarak Trabzon hurması olarak bilinir. Bununla birlikte Akdeniz hurması ismiyle anılan yerlerde mevcuttur.

Ülkemizde Karadeniz’de yaygın şekilde üretimi bulunmakla birlikte Adana ve Hatay illerimizde de yetişmektedir.

Gövdesi levha halinde çatlak görünümlüdür. Yaprakları elips şeklinde yuvarlak, yaprakların üst kısmı parlak koyu yeşil ve tüysüz iken alt kısımları tüylüdür.

Trabzon hurması tam bir kış meyvesidir. Kış soğuklarının sebep olduğu hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken faydalı bir meyvedir.

Bünyesinde A, C, B1, B2, B3 vitaminleri ile protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, selüloz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve tanen ihtiva eder. Özellikle A vitamini açısından zengin bir besindir.

CENNET HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?

Mide dostu olan cennet hurması, gastrit sorunu olanlara tavsiye edilen bir meyvedir. Mideye kuvvet verir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek kışın sebep olabileceği soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı savaşır. Vücudun savunma mekanizmasını bozan metaboliklere karşı koruyucudur.

Yüksek antioksidan oluşu sadece bağışıklık sistemi için değil göz sağlığı için de yarar sağlıyor. Özellikle yaşlılığa bağlı oluşan göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Cennet hurması içeriğindeki bakır, potasyum gibi mineraller kırmızı kan hücresi üretimi sağlar.

Kolesterolü ve tansiyonu düşürme özelliği vardır. Kansızlığın giderilmesinde ve tedavi edilmesinde etkili olan cennet hurması, düzenli olarak kullanıldığında ishali giderir. Bağırsak iltihaplanmalarını tedavi edicidir.

Trabzon hurması kabızlık gidericidir. Kanser hastalıklarına karşı koruma sağlar. İştahı açar. 100 gram cennet hurmasında 3,6 oranında diyet lifi içerir. Bu zengin lif içeriği ile diyetlerde gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 18:05
  1. Trabzon
  2. Hatay
  3. Adana
  4. cennet hurması
  5. cennet hurmasının faydaları
  6. antioksidan
  7. Tarbzon hurması
  8. Akdeniz hurması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
    1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    8. İstanbul lise taban puanları 2018..
    9. Ankara liseleri taban puanları..
    10. Yerli Yörük sahneye çıktı
    11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    13. Fatih Portakal böyle veda etti
    14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    15. Mantı tarifi
    16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
    19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
    20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    Kimler limonlu su içemez?
    Kimler limonlu su içemez?
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak