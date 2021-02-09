Cenk Tosun’un alacağı para belli oldu

Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Cenk Tosun, yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor. Karantina süresinin ardından antrenmanlara başlayan Cenk, Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı ile takımına katılmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlıların kiralama ücreti ödemeden kadrosuna kattığı milli futbolcunun alacağı ücretteki ayrıntı dikkat çekti.

29 yaşındaki oyuncuncu, Beşiktaş ile sezon sonuna kadar 1 milyon 250 bin Euro karşılığında anlaştı. Eveton’dan sezon sonuna kadar alacağı maaş miktarı karşılığında el sıkışan milli oyuncu, bu ücretin bir kısmını şampiyonluk primi olarak kazanmayı kabul etti.

Sözleşmeye göre Beşiktaş’tan 1 milyon 100 bin Euro garanti ücret alacak olan Cenk, siyah beyazlıların şampiyonluğu halinde 150 bin Euro prim kazanacak.

Sezonun ilk yarısında Everton ile 7 maça çıkan ve 164 dakika sahada kalan Cenk Tosun, 1 gol attı.

Kaynak: NTV Spor