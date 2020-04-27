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Spor

Cenk Tosun’dan sağlık çalışanlarına destek

İngiltere Preimer Lig ekiplerinden Crystal Palace takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.

2020-04-27 10:14:53 -
Cenk Tosun’dan sağlık çalışanlarına destek

İngiltere Preimer Lig ekiplerinden Crystal Palace takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.


Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına ’Cenk Tosun 23’ yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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