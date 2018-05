Cenk Tosun'dan iddialı açıklama! Gelecek sezon...

Premier Ligde Everton formasını giyen Cenk Tosun gelecek sezonda daha başarılı olacağının sözünü verdi.



"ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"



Cenk Tosun açıklamasında, "Bana saha içerisinde çok yardımcı oluyorlar. Theo Walcott, Yannick Bolasie ve Gylfi Sigurdsson buradaki futbolu benden daha iyi biliyor. İyi bir ilişkimiz var ve yeni sezonda daha da iyi olacak. Eğer birbirinizi iyi tanıyorsanız orta sahalar ve kanatlar daha iyi paslar atabilir. Bir sonraki sezonda çok fazla gol atmak istiyorum" dedi.



"GÜÇLÜ YANLARIM CEZA SAHASI VE ORTALAR"



Özel antrenmanlar yapığını kaydeden A Milli oyuncu, "Duncan Ferguson ile idman sonrası çalışıyorum. Ceza sahası içinde etkili olduğumu düşünüyorum ve iyi ortalar alırsam gol atabilirim. Bunlar güçlü yanlarım ama daha da iyi olmak istiyorum" sözlerine yer verdi.



"HAYALLERİME KAVUŞTUM"



Ara transfer döneminde Ada'ya giden Cenk Tosun uyum sürecine değinirken, "Bence takımla birlikte sezona hazırlanınca daha iyi olacak. Çok fazla gol atıp yeni sezonda takımıma daha çok katkı vermeyi hedefliyorum. Almanya'da doğdum, orada milli takımlarda oynadım. Türkiye'de üst seviyede oynadım, harika zamanlar geçirdim ama İngiltere'de oynamak benim her zaman hayalimdi" " açıklamasını yaptı.



"SOSYAL MEDYADAN DESTEK ALIYORUM"



Rüyalarının gerçek olduğunu ifade eden Cenk Tosun, "Everton gibi bir takım hayalimde ve hemen imzaladım. Transferden sonra Türkler benim için çok sevindi. Hem Beşiktaş taraftarı hem de diğer takımı tutanlar bana her zaman destek veriyor. Sosyal medyadan çok güzel reaksiyonlar alıyorum. Bence her sezon Avrupa'da olmalıyız çünkü Everon tarihi olan bir kulüp. Tabii ki kolay değil, İngiltere'de çok sayıda iyi takım var ama biz hep Avrupa'da olmalıyız" açıklamasında bulundu.