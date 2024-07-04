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Spor Cenk Tosun'dan Büyükekşi'ye beklenmedik hareket!
Spor

Cenk Tosun'dan Büyükekşi'ye beklenmedik hareket!

Yeniakit Publisher
2024-07-04 15:01:07 - 2024-07-04 15:01:07

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol takımı oyuncularını otel kapısında tek tek karşıladı. Bu esnada kapıya yönelen Cenk Tosun'un Büyükekşi'yi görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Son 16'da Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımımız, cumartesi günü Hollanda'ya karşı oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

CENK TOSUN'DAN OLAY HAREKET

Milli takımımız, cumartesi oynayacağı Hollanda maçını hazırlanırken futbolcuları otel kapısında karşılayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncu Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk, kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi'yi görmezden geldi. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru gitti. Cenk'in o anları kısa sürede gündem oldu.

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