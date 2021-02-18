Cenk Tosun ile Fenerbahçe arasındaki görüşme ortaya çıktı

Kariyerinin zirvesine Beşiktaş ile ulaşan Cenk Tosun, Everton'a transfer olurken kulübüne de 22.5 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar kazandırmıştı.

Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'den ayrılarak yeniden çıkış yakalama isteği olan 29 yaşındaki golcü ile CSKA Moskova ve Celta Vigo yakından ilgilendi.

Sabah'ın haberine göre; Ancak Cenk gelen teklifleri Beşiktaş için bekletti. Yıldız futbolcuya ocak ayında Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı.

Geçen yılın devre arasında sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'ye gidip bizzat görüştüğü ancak olumsuz yanıt aldığı Cenk Tosun'la bu kez de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu temasa geçti.

Ancak tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sadece Beşiktaş için dönmek istediğini belirtip Fenerbahçe'yi de geri çevirdi.

Tosun Paşa, siyah-beyazlı forma uğruna maaşından da indirim yapmayı göze alarak sözleşmeyi imzaladı ve bu transferde mutlu sona ulaşıldı.

Bu arada Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Rachid Ghezzal'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Dün MR'ı çekilen Cezayirli futbolcunun sol kalça ön adalesinde ikinci evre gerilme ve kanama tespit edildi.

Tedavisine başlanan başarılı sağ kanat oyuncusu, Denizlispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Öte yandan uzun süredir kulüplerin gündeminde ilk sırada yer alan Bankalar Konsorsiyumu anlaşması için bu hafta önemli bir dönemece giriliyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yürüttüğü görüşmelerde kulüplerin genel kurullardan geçirdiği anlaşmaların imza aşamasına geçmesi konuşulacak.

Anlaşma şartlarının masaya yatırılacağı toplantıdan sonuç alınması ve şubat ayı sonuna kadar ıslak imzaların resmen atılması planlanıyor.