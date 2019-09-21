Cenk Tosun gelen teklifleri geri çevirdi!

Yıldız futbolcu Cenk Tosun'un ara transfer dönemine kadar İngiliz ekibi Everton'da kalması kesinleşti.

2019-2020 sezonu başından itibaren Everton'da forma bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun, Ada'da kalmak için adeta direniyor. Son olarak Katar kulüplerinden çok cazip teklifler alan milli futbolcunun olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Özellikle Cenk'in eşinin Katar'a gitmek istemediği için böyle bir karar alındığı belirlendi.

Yıldız futbolcunun böylece Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti. Ancak ara transferde Cenk Tosun'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.