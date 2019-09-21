0553 313 94 23

Cenk Tosun gelen teklifleri geri çevirdi!

Everton’da forma bulamayan milli futbolcu Cenk Tosun, Katar kulüplerinden gelen transfer tekliflerini kabul etmedi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:45
Cenk Tosun gelen teklifleri geri çevirdi!

Yıldız futbolcu Cenk Tosun'un ara transfer dönemine kadar İngiliz ekibi Everton'da kalması kesinleşti.

2019-2020 sezonu başından itibaren Everton'da forma bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun, Ada'da kalmak için adeta direniyor. Son olarak Katar kulüplerinden çok cazip teklifler alan milli futbolcunun olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Özellikle Cenk'in eşinin Katar'a gitmek istemediği için böyle bir karar alındığı belirlendi.

Yıldız futbolcunun böylece Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti. Ancak ara transferde Cenk Tosun'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:45
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Katar
  4. transfer teklifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran duyurdu: Üç ülke arasında ilk kez olacak
    1. İran duyurdu: Üç ülke arasında ilk kez..
    2. AÖF ders seçimi | AÖF Sınav tarihleri..
    3. Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    4. Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni..
    5. Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'den..
    6. Müslümanlara çektirdikleri eziyet..
    7. İdam konusunda bugüne kadar bir..
    8. Yiğitlik abidesi kadınlarımız var
    9. Kerbela’ya katılanlardan belasını..
    10. İbrahim Ethem hazretlerini ağlatan..
    11. Eğlence ve haz mutlulukla eşdeğer mi?
    12. İran Komutanı tüm dünyaya duyurdu!..
    13. Hz. Ömer’in idarecilerine hitabı
    14. Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf..
    15. Cenk Tosun gelen teklifleri geri..
    16. TEKNOFEST'e katılan kişi sayısını..
    17. Vatan sevgisi imandandır
    18. Türk Telekom için Morgan Stanley’e..
    19. Otomotivciler faizin düşmesini bekliyor
    20. Tasarruf için ortak karta geçmede ilk..
    21. AK Parti’den istifa eden Davutoğlu..
    22. Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu:..
    23. Trafikte kavga ettikleri albayı..
    24. Kuveyt Türk’e “En İyi Varlık Yönetimi”..
    25. "Suriyeli" denilen istismarcı, Türk..
    26. 2 bin 500 yöresel üründen 20 milyar..
    27. Korkunç cinayet! Borç yüzünden..
    28. TOKİ Silivri konutları taksit..
    29. SOCAR’dan 4.5 milyar dolarlık hamle daha
    30. Sıcak anlar! Türk ve ABD..
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin