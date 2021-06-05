Cenk Tosun, Ancelotti ve Fenerbahçe detayını anlattı

Cenk Tosun, TRT Spor'da. Beşiktaş'ta bu sezonun ikinci yarısında BB Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Euro 2020'de forma giyemeyecek olan milli futbolcu, açıklamalarda bulundu.

"Kendimi daha iyi hissediyorum"

Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum kendimi. Tedavi süreci iyi gidiyor. Pazartesi günü 8 hafta olacak. Fizyoterapist ve salon çalışmalarıyla iyi gidiyor. En yakın zamanda sahalara geri döneceğim inşallah.

Günah benim suç benim şarkısı vardı. Necip, ben Oğuzhan, Olcay arabada olduğumuz video. Biz orada Avusturya'dayız. Hoca bize izin verdi 1 gün. Kasabada kamp yapıyoruz. Büyük şehre gidiyoruz. Gezelim dedik. Dondurma yiyelim, yemek yiyelim dedik. Onun dönüşü. Keyifler yerinde. Herkes yorgunluğunu atmış. Efsane oldu. 2016/17 sezonu şampiyonluğu çok değerliydi. Daha çok katkı yaptım. Şampiyonluklar böyle geliyor.

"Takımda gruplaşma yoktu"

Takımda asla gruplaşma yoktu. Vakit geçirme farklı tabii ama örnek vereyim. Ghezzal, öğle yemeğini yalnız yediğimi görünce gelir yanıma oturur ve öğle yemeğini benimle yerdi. Yabancılar da bizim gibi kimseyi ayırmıyordu. Çok sevdiler Beşiktaş'ı.

"Fenerbahçe görüşmesini anlattı"

Ancelotti geldi. İlişkimiz çok iyiydi. Şakalaşmayı seven birisiydi. İstanbul'u çok sevdiğini söyledi. Parma'dayken Fenerbahçe'yle görüştüğünü anlattı. Burada onu ağırladıklarını söyledi. Aziz Yıldırım döneminde, onu anlattı bana. Şarltardan dolayı olmamış. İyi ki de olmadı. Parma'dan Juventus'a gittim dedi.