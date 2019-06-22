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Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kiminle evlendi?

Demet Şener ile Cenk Küpeli, sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Peki Demet Şener ile aynı yastığı baş koyan Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli nereli ve kaç yaşında? Cenk Küpeli ne iş yapmakta?

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:40
Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kiminle evlendi?

Demet Şener ile Cenk Küpeli sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Peki Demet Şener ile aynı yastığı baş koyan Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli nereli ve kaç yaşında? Cenk Küpeli ne iş yapmakta?

Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. Eski basketbolcu Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:40
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