Cenk Eren'den sert tepki: Kuduz aşısı lazım
Sanatçı Cenk Eren, dün akşam kalabalık bazı grupların sosyal mesafeyi hiçe sayarak müzikle eğlenmesine sert çıktı.
Dün akşam kalabalık bazı grupların sosyal mesafeyi hiçe sayarak müzikle eğlenmesi sosyal medyada gündem olmuş, skandal büyük tepki çekmişti.
Sanatçı Cenk Eren, sorumsuzluk örneği o görüntülerden birini sosyal medya hesabından paylaşarak olaya sert tepki gösterdi.
Eren, "Bu kudurmuşlara korona aşısı değil kuduz aşısı lazım." ifadelerini kullandı.