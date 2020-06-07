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Gündem

Cenk Eren'den sert tepki: Kuduz aşısı lazım

Sanatçı Cenk Eren, dün akşam kalabalık bazı grupların sosyal mesafeyi hiçe sayarak müzikle eğlenmesine sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 23:13:00 - 2020-06-07 23:18:10
Cenk Eren'den sert tepki: Kuduz aşısı lazım

Dün akşam kalabalık bazı grupların sosyal mesafeyi hiçe sayarak müzikle eğlenmesi sosyal medyada gündem olmuş, skandal büyük tepki çekmişti.

Sanatçı Cenk Eren, sorumsuzluk örneği o görüntülerden birini sosyal medya hesabından paylaşarak olaya sert tepki gösterdi.

Eren, "Bu kudurmuşlara korona aşısı değil kuduz aşısı lazım." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Şahinbey

Doğru söylemiş, insana benzer birşey gözükmüyor
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karlıdağlar

kullanılmış maske ve eldivenlerini çöpe atmayanlara da ayni aşıdan lütfen!
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