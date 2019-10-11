Cengiz Ünder’den dikkat çeken harekat paylaşımı!
Roma forması giyen Cengiz Ünder, Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıkan İtalya’ya asker selamı verdiği pozla cevap verdi.11 Ekim 2019 Cuma 16:58
Teröre sessiz kalan İtalya, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye'yi kınadı ve askerlerin geri çekilmesini istedi. Roma'da top koşturan Cengiz Ünder, asker selamı verdiği fotoğrafıyla cevap verdi.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, İtalya'yı da rahatsız etti.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İtalya, Ankara'nın girişimini kınamaktadır ve bu nedenle Türk büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması için talimat verdim" dedi.
Cevabı cengiz verdi
İtalya'dan gelen bu küstah açıklama sonrasında Roma'da top koşturan Cengiz Ünder'den bir paylaşım geldi.
Milli yıldızımız, Twitter hesabından asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu.
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