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Spor Cengiz Ünder Leicester City'de
Spor

Cengiz Ünder Leicester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:55:07 -
Cengiz Ünder Leicester City'de

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Leicester'de antrenmanlara başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Her zaman İngiltere'de oynama hayalim vardı ve Premier Lig'de sahne almak için harika bir fırsat yakaladım. Takım arkadaşlarıma saha içi ve dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı her geçen gün yükselteceğime inanıyorum. Kendimi hızlı bir oyuncu olarak görüyorum ve takım arkadaşlarıma birçok gol fırsatı hazırlayacağım." şeklinde görüş belirtti.

Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile aynı takımda olmaktan mutluluk duyacağını vurgulayan Cengiz, "Kendimi çok iyi hissediyorum çünkü Leicester City'de çok iyi arkadaşlarım var. Çağlar ile aynı takımda olmak mutluluk verici. Onun için Leicester'ın maçlarını sürekli izlemiştim." ifadelerini kullandı.


- Roma'ya veda mesajı


Twitter hesabından Roma'ya veda mesajı da yollayan Cengiz Ünder, şunları kaydetti:

"3 yıl önce bu kapıdan geçtiğimde, büyük bir mücadeleye gireceğimi biliyordum. Burada geçirdiğim zaman içinde sadece kulübü değil, kültürü ve insanıyla Roma kentini de çok sevdim. İlk geldiğim günden bu yana bana desteğini ve sevgisini gösteren Roma taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bu eşsiz zamanların ardından artık yeni bir yarışa hazırım. Bana güvenerek kariyerimde yeni bir sayfa açmama yardımcı olan Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers ve teknik ekibe teşekkür ederim. Ailem ve menajerime, verdikleri destekten dolayı her zaman minnettar kalacağım."

İngiliz basına göre Leicester City, Cengiz Ünder'i bu sezon kiralamak için Roma'ya 3 milyon avro ödeyecek. Ünder, Roma formasıyla 88 karşılaşmada 17 gole imza atmıştı.

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