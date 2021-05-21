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Spor Cengiz Ünder için bomba iddia
Spor

Cengiz Ünder için bomba iddia

Milli yıldız Cengiz Ünder'in, Milan'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:08:00 -
Cengiz Ünder için bomba iddia

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de geçiren ve bonservisinin bulunduğu Roma'ya dönmeye hazırlanan Cengiz Ünder ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, İtalyan devi Milan milli yıldızımızın peşinde. Haberde 23 yaşındaki futbolcunun kırmızı siyahlılar için iyi bir seçenek olabileceği vurgulandı. Öte yandan Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz ile Arsenal ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinin de ilgilendiğinden bahsedildi.

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