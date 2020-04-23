Cengiz Ünder bombası! Yeni adresi İngiltere Premier Lig

Roma, Everton'un genç yıldızı Moise Kean için Cengiz Ünder'i takasta kullanmayı düşünüyor.

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İtalya basınına göre; Sarı-Kırmızılı ekip Cengiz Ünder için istediği 40 milyon avroluk değeri düşürdü. Durumun nedeni olarak ise, koronavirüs krizinin transfer ücretlerine etkisi gösteriliyor. Roma'nın takasta Cengiz Ünder'in yanı sıra başka oyuncular da kullanması bekleniyor. Moise Kean, İtalya U-21 Milli Takımı'nda Romalı Nicolo Zaniolo ile olan arkadaşlığından dolayı Roma'ya daha yakın.