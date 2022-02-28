Cengiz İmren kimdir? Cengiz İmren şarkıları hangileri?
İbrahim Tatlıses'e bestelerini verdiği "Birtanem" ve "Ağlıyorum Kahrımdan" şarkılarıyla ismini duyuran Cengiz İmren kim olduğu merak ediliyor. Peki Cengiz İmren kimdir? Cengiz İmren nereli kaç yaşında? Cengiz İmren şarkıları hangileri? Cengiz İmren albümleri neler? İşte Cengiz İmren’in hayatı, biyografisi.
Cengiz İmren kimdir? 1974 Şanlıurfa doğumlu, Türk arabesk müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarı. Doğumunun ardından babasının Batman'da çalışması nedeni ile Batman'a taşınmış, 19 yaşına kadar yaşantısını Batman'da sürdürmüştür. 2008 yılında piyasaya sürülen "İşte Cengiz İmren" albümü büyük beğeni toplamıştır.
İbrahim Tatlıses'e bestelerini verdiği "Birtanem" ve "Ağlıyorum Kahrımdan" şarkılarıyla ismini duyurmuştur. Profesyonel müzik kariyeri 1995 yılında yayınladığı "İnanamam" albümüyle başlamıştır.
2008 yılında piyasaya sürülen "İşte Cengiz İmren" albümü büyük beğeni toplamıştır.
2003'ün kasım ayında da kapkaç-yankesicilik yaptırmak ve haraç toplama suçuyla hapse atıldı. Hapishane günleri içinde sevgilisi olan Seren Serengil'le evlendi ve boşandı.
Cengiz İmren şarkıları hangileri?
Üzgünüm
Galiba
İşte
İşte Cengiz İmren
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