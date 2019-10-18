Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi!
İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.18 Ekim 2019 Cuma 10:12
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, cenaze törenine katılmak üzere gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.
İstanbul'dan, Çankırı'daki bir cenazeye gelenleri taşıyan Ümraniye Belediyesine ait Cemil Güney’in (43) kullandığı 34 VN 2677 plakalı otobüs, Kurşunlu ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Güney'in de aralarında bulunduğu 34 kişi yaralandı.
Yaralılar Çankırı, Kurşunlu ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
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